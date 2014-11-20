Путин пообещал не допустить "цветных революций" в России

Президент России Владимир Путин поручил усилить борьбу с экстремизмом, в том числе в Интернет, чтобы не допустить «цветной революции» в РФ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на заседании Совета безопасности России, где рассматривался проект Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года.

«Думаю, никому не надо доказывать, насколько опасна сама природа экстремизма, насколько разрушительна его идеология, идеология нетерпимости, разжигания ненависти, вражды. Во всех своих проявлениях экстремизм имеет агрессивный, подстрекательский, а нередко - насильственный характер, связанный с террором. Он посягает на права и свободу граждан, а подчас прямо на их жизнь, несет угрозу национальной безопасности, способен кардинально разбалансировать политическую, экономическую и социальную системы. Наиболее опасен и для общества, и для государства такой вид экстремизма как национализм, религиозная нетерпимость, политический экстремизм», - сказал Путин.

Он считает, что в современном мире экстремизм используется как инструмент геополитики и передела сферы влияния очень часто.

Читайте такжеВ аннексированном Крыму возбудили дело по статье "экстремизм" за пост в соцсетях

«Мы видим, к каким трагическим последствиям привела волна так называемых «цветных революций», какие потрясения испытали и испытывают народы стран, которые прошли через безответственные эксперименты подспудного, а иногда и грубого, как у нас говорят, «ломового» внешнего вмешательства в их жизнь. Для нас это урок и предупреждение, и мы обязаны сделать все необходимое, чтобы подобное никогда не случилось в России», - сказал он.

Он подчеркнул, что надо уделять особое повышенное внимание межнациональным и межрелигиозным отношениям, всемерно поддерживать культуру, обычаи, самобытность народов, которые живут в конкретном регионе, в конкретном городе и селе. Второе – работа с молодежью, добавил он.

«Именно в молодежной среде лидеры экстремистских организаций пытаются вербовать своих последователей, вести свою пропаганду, прежде всего через мировую сеть интернета. Идеология экстремизма набирает силу в виртуальном пространстве, причем набирает, буквально выстреливая в реальную жизнь», - сказал Путин.

Читайте такжеПутину посоветовали искать нацистов не в Латвии, а в зеркале

Кроме этого, президент РФ поручил совершенствовать миграционную политику.

«Здесь все еще немало проблем, связанных с незаконной, неконтролируемой миграцией. Известно, что это питательная среда для преступности, для возникновения межэтнической напряженности и проявлений экстремизма. Необходимо усилить контроль за выполнением правил пребывания мигрантов в России, на деле заниматься их социальной и культурной адаптацией, защитой трудовых и других прав», - сказал президент РФ.

По его словам, нужно в постоянном режиме мониторить и анализировать отношения между различными национальными и социальными группами.

Читайте такжеМаккейн призвал жестко противодействовать "диким амбициям" Путина

«Противодействие экстремизму не имеет ничего общего с борьбой с инакомыслием. У нас свободная, демократическая страна, и ее граждане вправе иметь свое мнение и высказывать это мнение, вправе быть в оппозиции к власти», - пообещал Путин.

Напомним, вчера замминистра обороны РФ Анатолий Антонов заявил, что "цветные революции" угрожают и России, и Китаю, поэтому противостоять этому вызову они должны совместно.

"Мы обратили внимание на те события, которые недавно произошли в Гонконге, и два министра признали, что от "цветных революций" не застрахована ни одна страна", — рассказал Антонов по итогам переговоров российского министра обороны Сергея Шойгу с китайским коллегой Чан Ваньцюанем.