Washington Post: Адская жара может убить тысячи людей в Европе до конца недели

Эксперты говорят, что континент столкнется с потенциально исторической и смертельной жарой, которая будет «печь» европейцев со среды до пятницы.

В ближайшие дни Европа столкнется с мощной тепловой волной, которой континент еще никогда не видел за свою историю. Температурные рекорды будут наблюдаться во многих странах. Пик тепловой волны придется на период со среды до пятницы. А часть Европы от Испании до Польши будет страдать от температуры, на 11-17 градусов по Цельсию выше нормы.

Об этом пишет Washington Post, добавляя, что на значительной части континента будет господствовать жара на уровне 35-40 градусов. В некоторых местах может оказаться даже жарче. Особенно это касается городов, где асфальт и бетон ухудшают ситуацию. Метеоролог из Финляндии Мика Рантанен с помощью компьютерного моделирования прогнозирует Франции «абсолютно неслыханный июнь».

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Издание пишет, что такие ранние тепловые волны особенно опасны для жизни. Потому что люди еще не успели привыкнуть к высоким температурам. Пожилые люди, бездомные и те, у кого нет доступа к кондиционеру, чаще всего становятся жертвами недомогания из-за перегрева.

«Тепловые волны – это тихий убийца», - написал на Twitter климатолог из Потсдамского университета Стефан Рахмсторф.

«Европейская тепловая волна в 2003 году повлекла 70 тысяч смертей. В прошлом году жаркое лето в Германии закончилось минимум тысячей погибших», - добавил он.

Самые высокие температуры в Европе, вероятно, будут наблюдаться в западной и центральной части континента. Мощнейший тепловой удар почувствуют Испания и Франция, где температура будет выше 40 градусов по Цельсию в течение трех дней.

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В Париже с сегодня и до пятницы будет царить жара на уровне 37 градусов. Столица, а также большая часть Франции, сейчас в статусе оранжевой тревоги. Это второй самый высокий уровень угрозы по национальной шкале. Такие оценки ситуации во Франции начали делать после того, как тепловая волна в 2003 году убила 15 тысяч человек. По словам французского метеоролога Гийома Возницы, нет сомнений, что Франция на этой неделе зафиксирует новый температурный рекорд на уровне 45 градусов по Цельсию. До этого худшей в истории считали жару 2003 года (44,1 градуса).