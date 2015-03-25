Врач из команды спасателей о месте авиакатастрофы в Альпах: Все стерто в порошок

“На месте множество обломков, самый большой из них в ширину чуть больше нескольких сантиметров. Они разбросаны повсюду, мало что можно распознать. Нет целых тел, только части”, - цитирует слова медика британская газета The Daily Telegraph. Об этом сообщает Новое Время.

Аналогичную информацию сообщил и представитель местных властей. По его словам, “все стерто в порошок”.

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Airbus A320 бюджетной авиакомпании Germanwings во вторник днем разбился в труднодоступном районе Альп. Власти Франции заявили, что жертвами аварии Airbus стали все без исключения 150 человек, которые находились на борту. Президент Франции Франсуа Олланд сообщил, что среди пассажиров были граждане Германии, Испании и Турции.