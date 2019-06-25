Gazeta Wyborcza: Для работодателей в Польше жизнь рабочих из Украины стоит меньше, чем штраф

Циничный случай с украинцем, которого работодатель выбросил в лесу умирать, указывает на поведение, заслуживающее жесткого наказания

Каждый день сотни тысяч украинцев в Польше рискуют жизнью, которая для польских работодателей стоит меньше, чем штраф. «Деспотические отношения заключаются в том, что один имеет власть над другим, может ему приказывать, может его судить, наказывать и выгнать», - писал психолог Анджей Ледер, рассуждая о политических отношениях или домашних ситуациях. Но описание еще лучше подходит зависимости между собственником и работником малых польских фирм. А особенно, если этот работник приехал из Украины.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza, добавляя, что наказание за нелегальное трудоустройство иностранца – это штраф от одной до 30 тысяч злотых.

«Столько могла бы заплатить владелица предприятия по производству гробов, если бы оказалось, что она взяла на работу «по черному» 36-летнего Василия Чорнея. Но зачем рисковать получением штрафа, если можно вывезти человека при смерти (или мертвого) в лес, а его коллегам приказать молчать?», - пишет издание.

У украинца без отца осталось трое детей. Владелица польской фирмы оказалась под арестом. За неоказание помощи и непредумышленное причинение смерти ей грозит пять лет за решеткой. Это не первая такая история.

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В прошлом году еще один бизнесмен не вызвал скорую помощь для украинской работницы, у которой случился сердечный приступ. Вместо этого он завез ее на автобусную остановку. Причина та же: женщина работала нелегально, а ее работодатель боялся штрафа. Суд признал, что польский бизнесмен поставил под угрозу здоровье женщины. Но поляка оправдали, потому что он был «примерным гражданином и руководил фирмой, которая активно развивалась». Суд второй инстанции недавно изменил этот приговор и постановил повторно рассмотреть дело.

Согласно оценкам, более миллиона украинцев заполняют пробелы на польском рынке труда. Из них несколько сотен тысяч могут работать нелегально. А это означает, что каждый день сотни тысяч людей рискуют своей жизнью, которая для польских работодателей стоит меньше, чем штраф.

«Поскольку сострадания не хватает, остается только бросать за решетку бизнесменов, которые «динамично развиваются»», - пишет издание.