Летом начнутся съемки нового сезона культового сериала "Секретные материалы"

Телекомпания сегодня официально заявила о съемках нового сезона из шести эпизодов, передает Еспресо.TV со ссылкой на Buzzfeed.

Создателем и продюсером новых серий станет Крис Картер, который работал над "Секретными материалами" в прошлом, на главные роли агентов Даны Скалли и Фокса Малдера вернутся Джиллиан Андерсон и Дэвид Духовны.

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"Я думаю об этом как о 13-летней рекламной паузе. Хорошая новость в том, что мир за это время стал гораздо удивительнее, поэтому самое время рассказать эти шесть историй", - сообщил Картер в официальном заявлении.

Сообщается, что работа над продолжением начнется летом этого года, дата выхода новых эпизодов в эфир пока неизвестна.