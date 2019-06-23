Трамп заявил, что не отменял приказ об ударе по Ирану
04:25, 23 июня 2019Мир
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Ранее издание The New York Times сообщило, что Трамп планировал нанести удар по Ирану,
REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявил, что не отменял своего приказа о нанесении авиаудара по Ирану, а лишь приостановил его действие на данном этапе.
Соответствующее сообщение американский лидер опубликовал на своей странице в Twitter.
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«Я никогда не отменял приказ об ударе против Ирана, как некорректно написали некоторые. Я просто остановил его выполнение в тот самый момент», — написал американский президент.
Ранее издание The New York Times сообщило, что Трамп планировал нанести удар по Ирану, однако в последний момент изменил свое решение.
Удар должен был стать ответом на сбитый Ираном американский беспилотник.
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