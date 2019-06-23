Трамп заявил, что не отменял приказ об ударе по Ирану

Ранее издание The New York Times сообщило, что Трамп планировал нанести удар по Ирану,

Президент США Дональд Трамп заявил, что не отменял своего приказа о нанесении авиаудара по Ирану, а лишь приостановил его действие на данном этапе.

Соответствующее сообщение американский лидер опубликовал на своей странице в Twitter.

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«Я никогда не отменял приказ об ударе против Ирана, как некорректно написали некоторые. Я просто остановил его выполнение в тот самый момент», — написал американский президент.

Ранее издание The New York Times сообщило, что Трамп планировал нанести удар по Ирану, однако в последний момент изменил свое решение.

Удар должен был стать ответом на сбитый Ираном американский беспилотник.