Родственники жертв авиакатастрофы во Франции начали собираться в аэропорту Барселоны (фото)
16:01, 24 марта 2015Мир
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Сегодня самолет A320 авиакомпании Germanwings, летевший маршрутом Барселона-Дюссельдорф, разбился во французских Альпах.
REUTERS
Изначально сообщалось, что на борту самолета находились 148 человек, однако позднее в Germanwings заявили о 150. По данным СМИ, большинство пассажиров являются гражданами Германии, также там могли находится около 45 испанских граждан.
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По словам главы генерального совета департамента Альпы Верхнего Прованса Жильбера Сована, надежды обнаружить выживших в результате катастрофы самолета А320 на юге Франции нет.
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