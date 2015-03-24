Родственники жертв авиакатастрофы во Франции начали собираться в аэропорту Барселоны (фото)

Изначально сообщалось, что на борту самолета находились 148 человек, однако позднее в Germanwings заявили о 150. По данным СМИ, большинство пассажиров являются гражданами Германии, также там могли находится около 45 испанских граждан.

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По словам главы генерального совета департамента Альпы Верхнего Прованса Жильбера Сована, надежды обнаружить выживших в результате катастрофы самолета А320 на юге Франции нет.