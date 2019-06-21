В столкновениях возле парламента в Тбилиси пострадали более 50 человек

Люди пострадали из-за применения слезоточивого газа и резиновых пуль.

В результате столкновений у здания парламента в Тбилиси пострадали 55 человек.

Об этом сообщает грузинский телеканал Рустави 2 со ссылкой на Минздрав страны.

Согласно официальной информации, ранения получили 17 мирных жителей и 38 сотрудников правоохранительных органов. В госпиталь были доставлены 10 человек, 4 из них нуждались в госпитализации.

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В свою очередь, по данным грузинского "1 канала", медицинскую помощь оказали 14 митингующих и 38 полицейским.

Отмечается, что люди пострадали из-за применения слезоточивого газа и резиновых пуль. В то же время, Минздрав не уточняет характер травм граждан, которые к ним обращались.

Как сообщал УНИАН, в Тбилиси тысячи людей вышли на массовые протесты из-за скандала с российским депутатом.