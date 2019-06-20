Трамп хочет поладить с Путиным во время саммита G20

Президент США подтвердил намерение встретиться с российским президентом на саммите в Японии.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным во время саммита "Большой двадцатки" (G20) в японской Осаке.

Об этом он заявил в интервью Fox News, сообщает Reuters.

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Трамп планирует также провести встречу с президентом Китая Си Цзиньпином в кулуарах саммита G20.

"Я хочу поладить с Россией, и я думаю, что нам удастся это сделать. Я хочу поладить с Китаем, и я думаю, что мы сможем. Я собираюсь встретиться с ними обоими на следующей неделе в Японии на G20", – отметил Трамп.

Саммит G-20 намечен на 28-29 июня в Осаке.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп вечером 18 июня официально объявил о начале предвыборной кампании 2020 года.