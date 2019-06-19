Трамп объявил о начале предвыборной кампании

Дональд Трамп официально объявил о намерении учавствовать в выборах президента США 2020 года.

Президент Дональд Трамп во вторник вечером, 18 июня, официально объявил о начале предвыборной кампании 2020 года.

Трамп сказал об этом, открывая многотысячный митинг своих сторонников в Орландо, штат Флорида, передает Голос Америки.

Вместе с президентом в митинге участвовали первая леди Мелания Трамп, вице-президент Майк Пенс и представители администрации.

Вместе с Трампом в Орландо прибыли сенаторы Рик Скотт и Марко Рубио, представляющие Флориду, пресс-секретарь Сара Сандерс (она написала сегодня в Twitter, что это – ее последний полет на борту президентского самолета в качестве пресс-секретаря Белого дома), сенатор Линдси Грэм и директор Белого дома по коммуникациям в соцсетях Дэн Скавино.

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"Сегодня я стою перед вами, чтобы официально запустить свою кампанию по борьбе за президентское кресло", - сказал Трамп.

Решение Трампа объявить о выдвижении именно в Орландо не случайно, пишет РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

Из всех "колеблющихся штатов", где он победил в 2016-м году, его преимущество во Флориде было самым внушительным, и теперь президент хочет повторить такой успех. В 2016-м Трамп во Флориде победил главного соперника - демократа Хиллари Клинтон с разрывом более, чем в 1 миллион голосов.

Кроме того, Трамп испытывает к штату Флорида личную симпатию, отмечает Politico. В южной части Флориды находится его гольф-клуб, с начала президентства он провел там более 100 дней - дольше, чем в любом другом штате.

"Де-факто, Флорида - это дом президента", - рассказала в интервью Politico глава предвыборного штаба Трампа во Флориде во время президентских выборов 2016 года Сьюзи Уайлс, которая является действующей советницей президента.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что, если его не переизберут на второй срок в 2020 году, то Соединенные Штаты ожидает крах рынка.