Медведев на публике не хмелеет, но драйв уже чувствует

Избранный Президентом России Дмитрий Медведев неоднократно задавал себе вопрос, успел ли он почувствовать вкус к публичности. В этом он признался авторам книги о нем. Отрывки из еще не вышедшего в свет труда Николая и Марины Сванидзе появились на персональном сайте Медведева

«Вы знаете, скажу так: у меня нет ощущения, что я превратился в человека, который подсел на публичность, как на наркотик, - сформулировал свои ощущения будущий президент России (до инаугурации осталось чуть больше месяца). - Есть же такой тип политиков, которых принято называть political animal (“политическое животное”). В себе я пока этого явно не почувствовал. Хоть я и Медведев, но в этом смысле животным я пока не стал. Это точно. Это не моя физиологическая потребность – обязательно присутствовать в кадре».

В то же время Медведев признал, что определенные изменения с ним произошли. «Иначе я точно не смог бы заниматься тем, чем занимаюсь сейчас, - уточнил он. - В какой-то момент я почувствовал, что мне это уже нетяжело. Вначале меня это раздражало. Я всё время ловил себя на мысли, что я могу сделать всё то же самое быстрее, технологичнее, если вокруг меня не будет суетиться такое количество людей и щёлкать затворами. То есть. 95 процентов тех вещёй, которые я делал и делаю, можно делать и непублично. Но таковы законы политического жанра: страна должна знать о действиях власти – это не мы придумали и не нам менять. Наверное, это правильно. Сейчас это меня уже не раздражает. Большой шаг вперед».

На уточняющий вопрос, то есть Вы не хмелеете от этого? Медведев ответил: «Не хмелею, но драйв уже чувствую, такой рабочий драйв. Мне уже проще включаться в жанр. Это точно».