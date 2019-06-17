В Индии иллюзионист пропал в ходе попытки повторить трюк Гудини

Есть опасения, что циркач погиб, но пока его тело не найдено, он считается пропавшим без вести.

Индийский иллюзионист Чанчаль Лахири, планировавший повторить разработанный Гарри Гудини фокус с освобождением, не выплыл из реки Хуфли в Западной Бенгалии. Он погрузился в воду скованным по рукам и ногам.

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Зрители обеспокоились тем, что Лахири, известный под сценическим псевдонимом Мандрагора, долго не показывался из-под воды. На место были вызваны полицейские и водолазы, но поиск оказался безуспешным, пишет BBC News.

Есть опасения, что циркач погиб, но пока его тело не найдено, он считается пропавшим без вести.

Перед рискованным трюком фокусник дал интервью, в котором сказал, что «если мне все удастся, это будет магия, а если я ошибусь - трагедия».

Гарри Гудини не раз ставил эффектные номера по самоосвобождению от наручников и из емкостей с водой. Так, в 1903 году его сбросили с моста в Темзу закованным в наручники и кандалы с 30-килограммовым утяжелением. Через несколько минут американский иллюзионист показался на поверхности воды, размахивая своими оковами.