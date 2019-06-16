Газета опубликовала статью о том, что Соединенные Штаты активизировали атаки на компьютерные системы, которые отвечают за энергообеспечение России.

Президент Дональд Трамп обвинил The New York Times в «виртуальной измене» после того, как издание опубликовало статью о том, что Соединенные Штаты активизировали атаки на компьютерные системы, которые отвечают за энергообеспечение России.

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«Можете поверить, что неудачная The New York Times недавно опубликовала статью, в которой утверждает, что США в значительной степени увеличивают кибератаки на Россию. Это виртуальная измена со стороны некогда крупной газеты, которая так стремится истории, любой истории, даже если это плохо для страны...».

Президент также назвал эту публикацию неправдивой, назвав СМИ «коррумпированными» и «врагами народа».

Do you believe that the Failing New York Times just did a story stating that the United States is substantially increasing Cyber Attacks on Russia. This is a virtual act of Treason by a once great paper so desperate for a story, any story, even if bad for our Country..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июня 2019 г.

Как пишет “Голос Америки”, в субботу газета The New York Times, ссылаясь на бывших и нынешних американских чиновников сообщила, что США внедряет вредоносные программы в компьютерные системы России, отвечающих за энергообеспечение страны, и другие объекты. Эти шаги осуществляются в рамках более широкой инициативы «направленной против подразделений Москвы, ответственных за дезинформацию и кибератаки во время промежуточных выборов 2018 года», - пишет издание.

Президент Трамп, сообщает газета, ссылаясь на неназванных чиновников, скорее всего о нападениях предупрежден не был.