В Молдове после политического кризиса приступило к работе новое правительство

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что "Демпартия, которая узурпировала власть, признала поражение".

В Молдове сегодня после политического кризиса приступило к работе утвержденное парламентом новое правительство под руководством Майи Санду.

Сегодня члены правительства впервые собралось на заседание в здании Кабмина, которое до этого было заблокировано сторонниками Демократической партии, сообщает Sputnik Moldova.

Вчера на заседании Национального политического совета Демпартии было принято решение о том, что политическое формирование уходит из власти.

По словам пресс-секретаря формирования Владимира Чеботаря, ДПМ решила покинуть власть из-за отставки правительства Павла Филипа.

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Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что "Демпартия, которая узурпировала власть, признала поражение".

Кроме того, в субботу было объявлено, что запланированный на 16 июня народный марш в поддержку нового правительства и парламентского большинства отложен.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Конституционный суд Молдовы объявил незаконными действия депутатов на экстренном заседании парламента, во время которого состоялись утверждение состава Кабмина и церемония приведения его к присяге. Депутаты избрали спикером лидера Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Зинаиду Гречаный. Правительство Молдовы возглавила Санду, чью кандидатуру предложил известный своей пророссийской позицией президент Додон.

В Конституционном суде Молдовы заявили, что парламент 7 июня исчерпал время (90 дней), отведенное на формирование правительства, и должен быть распущен.

В то же время лидер Демпартии Молдовы Владимир Плахотнюк заявил, что пророссийская партия социалистов Молдовы и блок ACUM пытаются узурпировать власть в стране.

9 июня КС Молдовы отстранил Додона от должности президента и назначил исполняющим обязанности президента бывшего премьера Филипа, который объявил о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 6 сентября.

В ЕС заявили, что признают законным новое правительство Молдовы и готовы с ним сотрудничать.

14 июня в Демпартии заявили, что правительство под руководством Филиппа уходит в отставку.

Парламентские выборы в Молдове состоялись 24 февраля. По их итогам ПСРМ получила 35 мандатов из 101 места в парламенте, правящая Демпартия Молдавии - 30, на третьем месте - проевропейский оппозиционный блок ACUM («Сегодня») - 26 мандатов.