Путин наградил Лаврова орденом за многолетнюю "дипломатическую деятельность"

Главе российского вручили награду "за выдающиеся заслуги в реализации внешнеполитического курса России и многолетнюю дипломатическую деятельность". Соответствующее распоряжение появилось на Официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 23 марта, сообщает Дождь.

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Лавров занял пост министра иностранных дел России в 2004 году. До этого с 1994 года он был постоянным представителем страны при ООН.