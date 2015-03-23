Путин наградил Лаврова орденом за многолетнюю "дипломатическую деятельность"

09:19, 23 марта 2015
Мир
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Президент России Владимир Путин наградил министра иностранных дел Сергея Лаврова орденом «За заслуги перед Отечеством».

REUTERS

Главе российского вручили награду "за выдающиеся заслуги в реализации внешнеполитического курса России и многолетнюю дипломатическую деятельность". Соответствующее распоряжение появилось на Официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 23 марта, сообщает Дождь.

Читайте такжеПутин вручил Лукашенко орден Александра Невского за "ЕЭП и Евразийский союз" Раньше, в сентябре 2014 года, Лаврова наградили также и Премией святого благоверного князя Александра Невского.

Лавров занял пост министра иностранных дел России в 2004 году. До этого с 1994 года он был постоянным представителем страны при ООН.

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