Путин наградил Лаврова орденом за многолетнюю "дипломатическую деятельность"
09:19, 23 марта 2015Мир
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Президент России Владимир Путин наградил министра иностранных дел Сергея Лаврова орденом «За заслуги перед Отечеством».
REUTERS
Главе российского вручили награду "за выдающиеся заслуги в реализации внешнеполитического курса России и многолетнюю дипломатическую деятельность". Соответствующее распоряжение появилось на Официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 23 марта, сообщает Дождь.
Читайте такжеПутин вручил Лукашенко орден Александра Невского за "ЕЭП и Евразийский союз" Раньше, в сентябре 2014 года, Лаврова наградили также и Премией святого благоверного князя Александра Невского.
Лавров занял пост министра иностранных дел России в 2004 году. До этого с 1994 года он был постоянным представителем страны при ООН.
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