Премьер Польши объявил бойкот Олимпиаде в Пекине
Первая ласточка
|Дональд ТУСК
Как сообщает Корреспондент , Д.ТУСК стал первым из руководителей европейских государств, заявившим о том, что он поедет на церемонию открытия Олимпиады, что состоится 8 августа в Пекине. Заместитель министра иностранных дел Польши пообещал обсудить вопрос бойкота церемонии с другими странами Евросоюза.
Решение премьер-министра связано с недавними событиями в Тибете. Д.ТУСК считает, что церемонию открытия Олимпийских игр должны бойкотировать главы всех стран.
Идея бойкотировать церемонию открытию открытия Игр-2008 начала активно обсуждаться после зажжения олимпийского огня, состоявшегося 24 марта в греческой Олимпии. После этого мероприятия в Олимпии прошел митинг против подавления народных выступлений в Тибете.
На днях президент Франции Николя САРКОЗИ заявлял о том, что обдумывает решение о бойкоте Олимпийских игр в Китае в связи с событиями в Тибете. Позицию Н.САРКОЗИ также поддержало правительство Бельгии.
В то же время, позиция США состоит в том, что цель Олимпийских игр - собрать спортсменов со всего мира и дать им возможность продемонстрировать свое мастерство.