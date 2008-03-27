Премьер Польши объявил бойкот Олимпиаде в Пекине

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о том, что он не приедет на церемонию открытия летней Олимпиады 2008 года в Пекине.

Как сообщает Корреспондент , Д.ТУСК стал первым из руководителей европейских государств, заявившим о том, что он поедет на церемонию открытия Олимпиады, что состоится 8 августа в Пекине. Заместитель министра иностранных дел Польши пообещал обсудить вопрос бойкота церемонии с другими странами Евросоюза.

Решение премьер-министра связано с недавними событиями в Тибете. Д.ТУСК считает, что церемонию открытия Олимпийских игр должны бойкотировать главы всех стран.

Идея бойкотировать церемонию открытию открытия Игр-2008 начала активно обсуждаться после зажжения олимпийского огня, состоявшегося 24 марта в греческой Олимпии. После этого мероприятия в Олимпии прошел митинг против подавления народных выступлений в Тибете.

На днях президент Франции Николя САРКОЗИ заявлял о том, что обдумывает решение о бойкоте Олимпийских игр в Китае в связи с событиями в Тибете. Позицию Н.САРКОЗИ также поддержало правительство Бельгии.

В то же время, позиция США состоит в том, что цель Олимпийских игр - собрать спортсменов со всего мира и дать им возможность продемонстрировать свое мастерство.