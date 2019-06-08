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Из-за аварии на карусели в Испании пострадали несколько десятков людей, в основном дети (видео)

21:23, 08 июня 2019
Мир
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Во время движения главная опора карусели раскололась пополам / скриншот видео La Vanguardia

Инцидент произошел около двух часов дня по местному времени на ярмарке Сан-Хосе де ла Риконада, в одноименном городе Риконада, сообщает ТСН со ссылкой на Daily Mail.

Свидетели говорят, что во время движения главная опора карусели раскололась пополам и части конструкции привалили собой людей, которые катались на этом аттракционе.

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11-летнюю девочку и женщину эвакуировали воздушным транспортом с тяжелыми травмами головы и ног. С серьезными травмами головы госпитализирован еще одну 13-летнюю девочку, с различными травмами в больницы попали четверо детей от 12 до 14 лет. Всего госпитализированы девять пострадавших, еще 19 человек получили помощь на месте.

Полиция выясняет причины инцидента. Аттракцион был построен в 2001 году и имел все сертификаты безопасности. Парк развлечений временно закрыли для посетителей на время расследования. По словам некоторых очевидцев, перед тем, как разломиться, было видно, что карусель вышла из-под контроля.

Видео: La Vanguardia

Напомним, в прошлом году на территории парка развлечений Дейтона-Бич, что в США, вагон "американских горок" сошел со специальной колеи и повис на аттракционе.

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Теги: #Испания#инцидент на аттракционе#аттракцион