Из-за аварии на карусели в Испании пострадали несколько десятков людей, в основном дети (видео)

Парк развлечений временно закрыли для посетителей на время расследования.

По меньшей мере 28 человек, среди которых большинство - дети, пострадали во время аварии карусели в Испании.

Инцидент произошел около двух часов дня по местному времени на ярмарке Сан-Хосе де ла Риконада, в одноименном городе Риконада, сообщает ТСН со ссылкой на Daily Mail.

Свидетели говорят, что во время движения главная опора карусели раскололась пополам и части конструкции привалили собой людей, которые катались на этом аттракционе.

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11-летнюю девочку и женщину эвакуировали воздушным транспортом с тяжелыми травмами головы и ног. С серьезными травмами головы госпитализирован еще одну 13-летнюю девочку, с различными травмами в больницы попали четверо детей от 12 до 14 лет. Всего госпитализированы девять пострадавших, еще 19 человек получили помощь на месте.

Полиция выясняет причины инцидента. Аттракцион был построен в 2001 году и имел все сертификаты безопасности. Парк развлечений временно закрыли для посетителей на время расследования. По словам некоторых очевидцев, перед тем, как разломиться, было видно, что карусель вышла из-под контроля.

👇 Este era el momento en que una atracción de feria en San José de la Rinconada, en Sevilla, sufría un aparatoso accidente en el que salían despedidas varias personas con 28 heridos@RTVEAndaluciahttps://t.co/84DAgFKmtwpic.twitter.com/Y1a2rLYPjv — Telediarios de TVE (@telediario_tve) June 8, 2019

Видео: La Vanguardia

Напомним, в прошлом году на территории парка развлечений Дейтона-Бич, что в США, вагон "американских горок" сошел со специальной колеи и повис на аттракционе.