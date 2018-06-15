Вагон повис в воздухе: во Флориде произошла авария на американских горках (видео)

Два пассажира просто из вагона, они падали с высоты 10 метров и сразу были доставлены в больницу.

Во Флориде произошла авария на американских горках, есть пострадавшие.

Об этом говорится в сюжете ТСН. На территории парка развлечений Дейтона-Бич вагон сошел со специальной колеи и повис на аттракционе. Пожарные эвакуировали десять пассажиров с горок.

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Два пассажира просто из вагона, они падали с высоты 10 метров и сразу были доставлены в больницу. Всего госпитализированы шесть пострадавших, в каком они состоянии - пока не разглашают.

Ранее в американском парке развлечений Диснейленд, расположенном в Калифорнии, произошла энергоавария, из-за которой часть аттракционов оказались обесточены.