Вагон повис в воздухе: во Флориде произошла авария на американских горках (видео)
14:25, 15 июня 2018Мир
594 0
Два пассажира просто из вагона, они падали с высоты 10 метров и сразу были доставлены в больницу.
У Флориді сталася аварія на американських гірках, є постраждалі
Во Флориде произошла авария на американских горках, есть пострадавшие.
Об этом говорится в сюжете ТСН. На территории парка развлечений Дейтона-Бич вагон сошел со специальной колеи и повис на аттракционе. Пожарные эвакуировали десять пассажиров с горок.
Читайте такжеМодно и гламурно: в Вашингтоне открыли музей Библии (видео)
Два пассажира просто из вагона, они падали с высоты 10 метров и сразу были доставлены в больницу. Всего госпитализированы шесть пострадавших, в каком они состоянии - пока не разглашают.
Ранее в американском парке развлечений Диснейленд, расположенном в Калифорнии, произошла энергоавария, из-за которой часть аттракционов оказались обесточены.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter