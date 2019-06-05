Трамп встретился с Меркель

Репортеры не присутствовали на переговорах Трампа и Меркель.

Президент США Дональд Трамп встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель в городе Портсмут. По данным агентства Reuters, лидеры провели встречу после мероприятия в честь 75 годовщины высадки в Нормандии. Читайте также"Продажные медиа": Трамп объяснил причины своего низкого рейтинга Как отмечается, репортеры не присутствовали на переговорах Трампа и Меркель. При этом на встрече также присутствовал советник президента США по нацбезопасности США Джон Болтон. Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео и Меркель обсудили Украину.

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