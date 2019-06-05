Трамп встретился с Меркель
17:24, 05 июня 2019Мир
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Репортеры не присутствовали на переговорах Трампа и Меркель.
Дональд Трамп и Ангела Меркель / REUTERS
Президент США Дональд Трамп встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель в городе Портсмут.
По данным агентства Reuters, лидеры провели встречу после мероприятия в честь 75 годовщины высадки в Нормандии.
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Как отмечается, репортеры не присутствовали на переговорах Трампа и Меркель.
При этом на встрече также присутствовал советник президента США по нацбезопасности США Джон Болтон.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео и Меркель обсудили Украину.
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