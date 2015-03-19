США критикуют заявления Нетаньяху и настаивают на создании государства Палестина

По словам пресс-секретаря Белого дома Джоша Эрнеста, более 20 лет политика США заключалась в том, что целью урегулирования конфликта между израильтянами и палестинцами является появление двух государств и их мирное сосуществование, передает радио "Свобода".

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Джош Эрнест заявил об этом, комментируя предвыборные заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что в случае победы на выборах он не допустит создания независимого государства Палестина.

На выборах 17 марта в Израиле возглавляемая Биньямином Нетаньяху партия "Ликуд" одержала победу.

Белый дом также раскритиковал предвыборные высказывания Биньямина Нетаньяху в адрес израильских граждан арабского происхождения. Представитель Белого дома отметил, что администрация США обеспокоена этой риторикой, нацеленной на изоляцию одного сегмента населения.

Президент США Барак Обама еще не поздравил Биньямина Нетаньяху с победой на парламентских выборах.

ООН и Евросоюз призвали Биньямина Нетаньяху приложить усилия для урегулирования конфликта путем мирного сосуществования двух государств - израильского и палестинского.