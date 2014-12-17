Европарламент признал Палестинское государство

"Европейский парламент поддерживает в принципе признание Палестинской государственности и два государственных решения и считает, что они должны идти рука об руку с развитием мирных переговоров, которые должны продвигаться вперед", - говорится в принятой в среду резолюции.

Читайте такжеБельгия признает Палестину государством

Для того чтобы поддержать дипломатические усилия ЕС в мирном процессе на Ближнем Востоке, Европарламент также решил запустить инициативу "парламентарии мира", которая должна объединить депутатов Европарламента, а также представителей парламентов Израиля и Палестины, передает Украинская правда.

Евродепутаты также поддержали "решение для двух государств на основе границ 1967 года с Иерусалимом в качестве столицы двух государств с учетом безопасности Израиля и с учетом независимого, демократического, сопредельного и жизнеспособного государства Палестина, которые живут бок о бок друг с другом в мире, в безопасности, на основе права на самоопределение и при полном соблюдении международного права".

"Единственным способом урегулирования конфликта является сосуществование двух государств - Израиля и Палестины", - говорится в тексте резолюции.

Напомним, Швеция пока является единственной из государств ЕС, которая официально признала Палестину. Аналогичное решение готова принять Бельгия.

Соответствующие резолюции, которые не имеют обязательного характера, приняли парламенты Франции, Испании, Великобритании, Ирландии.