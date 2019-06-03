Трамп прибыл в Британию: его противники обещают устроить протест (фото)

Визит президента США в Британию включает аудиенцию с королевой Елизаветой II и участие в торжествах по случаю юбилея высадки союзников в Нормандии.

Президент США Дональд Трамп вместе с Супругой Меланией вечером в воскресенье отправился в четырехдневную поездку в Европу.

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Его самолет вылетел с объединенной базы Эндрюс в Мэриленде около 20:30 по местному времени, передает Голос Америки. Он не стал делать никаких заявлений журналистам перед тем, как поднялся на борт президентского самолета.

В Лондоне Трамп приземлится рано утром в понедельник.

Его государственный визит будет включать аудиенцию с королевой Елизаветой II, церемонии по случаю юбилея высадки союзников в Нормандии, которые пройдут в Великобритании и Франции, а также остановку в Ирландии.

Трамп, первая леди Мелания Трамп и взрослые дети президента также примут участие в государственном банкете, который будет устраивать королева.

Хотя многие мероприятия будут церемониальными, британцы, как показывает опыт, пристально следят за формальностями и замечают даже малейшие мелочи.

Би-Би-Си вспомнило прошлогоднюю оплошность, которую допустил американский президент. "Дональд Трамп сделал ошибку в прошлом году, когда повернулся спиной к королеве и пошел впереди нее, осматривая почетный караул в Виндзорском замке", - напоминает Би-Би-Си.

Возможно к счастью, считают в Лондоне, что новый член британской королевской семьи, американская жена принца Гарри, Меган Маркл, сейчас не выполняет официальные обязанности, потому что ухаживает за новорожденным ребенком и не будет участвовать во встречах с Дональдом Трампом.

Американскому президенту пришлось перед приездом отрицать, что в интервью британской газете Sun он на прошлой неделе назвал Меган "злобной", когда Трампу сказали, что она остро выступала против его кандидатуры на выборах в США в 2016 году.

Кроме того, критики президента Трампа в Британии, которые объединились в коалицию организаций под названием Stop Trump, планируют во вторник манифестацию.

В прошлом году на такой протест во время визита Трампа в страну вышло около 250 тыс. человек.