цей матеріал доступний українською

Стало известно, когда Трамп официально объявит об участии в выборах 2020 года

03:50, 01 июня 2019
Мир
24 0
Дональд Трамп / REUTERS

Читайте такжеМэр Нью-Йорка заявил об участии в выборах президента США

«Я объявлю о своем участии в борьбе за второй президентский срок вместе с первой леди Меланьей, вице-президентом Майком Пенсом и второй леди Карен Пенс 18 июня в Орландо, Флорида в центре Amway на 20 тысяч мест. Присоединяйтесь к нам на этом историческом митинге!», - заявил Трамп.

Как сообщал УНИАН, многие прогнозируют, что потенциальным соперником Трампа станет бывший вице-президент Джо Байден.

Это будет третья попытка Байдена стать президентом США - он баллотировался в 1988 и 2008 годах.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Трамп#выборы в США