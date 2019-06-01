Стало известно, когда Трамп официально объявит об участии в выборах 2020 года
03:50, 01 июня 2019Мир
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Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявил, что 18 июня он официально объявит о своем участии в выборах президента 2020 года.
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«Я объявлю о своем участии в борьбе за второй президентский срок вместе с первой леди Меланьей, вице-президентом Майком Пенсом и второй леди Карен Пенс 18 июня в Орландо, Флорида в центре Amway на 20 тысяч мест. Присоединяйтесь к нам на этом историческом митинге!», - заявил Трамп.
Как сообщал УНИАН, многие прогнозируют, что потенциальным соперником Трампа станет бывший вице-президент Джо Байден.
Это будет третья попытка Байдена стать президентом США - он баллотировался в 1988 и 2008 годах.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года.
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