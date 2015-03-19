Песков ушел от вопроса о двойнике Путина в любимом сериале Обамы

В Кремле не смотрели американский сериал «Карточный домик», сообщил «Русской службе новостей» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимиру Путину не докладывали об использовании его образа в третьем сезоне, добавил Песков.

«Не смотрели и не докладывали. Об использовании образа не слышали», — ответил пресс-секретарь главы РФ на вопрос о возможной реакции Путина на появление в сюжетной линии сериала президента России.

Справка. «Карточный домик» - американский политический телесериал, адаптация одноимённого сериала BBC по роману Майкла Доббса.

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Премьера первого сезона прошла 1 февраля 2013 года на видеосервисе Netflix. Второй сезон представлен 14 февраля 2014 года. В третьем сезоне сериала, премьера которого состоялась 27 февраля 2015 года, появился новый персонаж — президент РФ Виктор Петров, роль которого исполнил датский актёр Ларс Миккельсен.

Прототипом Петрова стал Владимир Путин. Главную роль конгрессмена, а затем президента США Фрэнсиса Андервуда в «Карточном домике» сыграл Кевин Спейси, роль его жены Клэр Андервуд исполнила Робин Райт. В третьем сезоне появляются новые персонажи: участницы Pussy Riot Мария Алёхина и Надежда Толоконникова, а также Пётр Верзилов сыграли сами себя.

«Карточный домик» считается любимым сериалом президента США Барака Обамы.