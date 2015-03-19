В Латвии появилось пособие для граждан на случай войны

Аналогичный буклет готовит также Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС), однако в нем вместо понятий "война" или "вооруженный конфликт" используется "чрезвычайная ситуация". Об этом сообщает delfi.lv.

В своем пособие МВД представляет ряд советов по эвакуации, необходимых вещах в случае войны, поиску жилья, поведении себя в зоне военных действий. В частности, рекомендуют при первой же возможности покинуть вместе с семьей опасную зону, взяв с собой самое необходимое: деньги, документы, банковские карточки, резервный мобильный телефон, портативный радиоприемник, нож, топорик, зажигалку, лекарства, продукты питания и другие предметы первой необходимости.

Читайте такжеЛатвия намерена усилить охрану границы с Россией

Также жителей просят немедленно сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах, которые плохо ориентируются на местности, особенно – с оружием.

Кроме того, отмечается, что в случае перестрелки нужно искать укрытия в подвальных помещениях или оврагах, а также по возможности не вступать в конфликт с вооруженными людьми и выполнять их требования.