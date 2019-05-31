Война в толпе: в сети появилось видео подрыва смертника в Кабуле

Ответственность за теракт взяли на себя боевики Исламского государства.

В сети опубликовало видео подрыва террориста-смертника 30 мая, который привел в действие самодельное взрывное устройство в столице Афганистана Кабуле.

Соответствующее видео опубликовало информационное агентство «Амак» в Twitter.

Ответственность за атаку у входа в Военную академию имени маршала Фахима взяли на себя боевики Исламского государства.

Жертвами атаки, по данным Reuters, стали по меньшей мере шесть человек, еще столько же получили ранения.

До того, как было опубликовано видео, в Кабуле произошла вторая за два дня атака. 31 мая заложенная в автомобиль бомба взорвалась рядом с американским конвоем. Пострадали по меньшей мере четверо военнослужащих США.

Анонимный источник Reuters в афганских правоохранительных органах рассказал, что в результате взрыва погибли девять человек и пострадали шестеро гражданских. За эту атаку ответственность взяло движение «Талибан».

Как сообщал УНИАН, в афганском городе Пули-Хумри в результате нападения террористов на полицейский участок погибли 13 правоохранителей, ранены 55 человек.