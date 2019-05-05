В Афганистане при нападении террористов на полицейский участок погибли 13 правоохранителей, ранены 55 человек

На участок полиции в провинции Баглан напали по меньшей мере 8 боевиков, все они убиты.

В афганском городе Пули-Хумри в результате нападения террористов на полицейский участок погибли 13 правоохранителей, ранены 55 человек.

Об этом телеканал TOLO News сообщает в Twitter.

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Согласно данным Министерства внутренних дел Афганистана, на участок полиции напали по меньшей мере 8 боевиков, все они были убиты.

В результате нападения 13 полицейских погибли, еще 55, в том числе 20 мирных жителей, получили ранения.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 мая, террориста из "Талибана" напали на участок полиции в городе Пули-Хумри в провинции Баглан на севере Афганистана.

После взрыва смертника боевики ворвались в полицейское управление и открыли огонь. Проводилась спецоперации по их ликвидации.