В Афганистане при нападении террористов на полицейский участок погибли 13 правоохранителей, ранены 55 человек
20:01, 05 мая 2019Мир
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На участок полиции в провинции Баглан напали по меньшей мере 8 боевиков, все они убиты.
В результате нападения 13 полицейских погибли / flickr.com/photos/nzdefenceforce/
В афганском городе Пули-Хумри в результате нападения террористов на полицейский участок погибли 13 правоохранителей, ранены 55 человек.
Об этом телеканал TOLO News сообщает в Twitter.
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Согласно данным Министерства внутренних дел Афганистана, на участок полиции напали по меньшей мере 8 боевиков, все они были убиты.
В результате нападения 13 полицейских погибли, еще 55, в том числе 20 мирных жителей, получили ранения.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 мая, террориста из "Талибана" напали на участок полиции в городе Пули-Хумри в провинции Баглан на севере Афганистана.
После взрыва смертника боевики ворвались в полицейское управление и открыли огонь. Проводилась спецоперации по их ликвидации.
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