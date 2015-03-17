Путин приказал начать масштабную передислокацию авиации ВВС

Об этом сообщило управление пресс-службы и информации Минобороны России, передают РИА Новости.

"В течение ближайших суток будет перебазировано около 50 самолетов и вертолетов на расстояния от 400 до 4000 километров", — говорится в сообщении.

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Ведомство добавило, что самолеты МиГ-31, Су-27, Су-24 и военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26 Западного военного округа, авиация командования ВВС и ПВО осуществляют рассредоточение самолетов и вертолетов (Су-27, Су-24М, Ми-8АМТШ, Ми-24) на запасные аэродромы.

Ранее президент России Владимир Путин начал внезапную масштабную проверку Вооруженных сил. Внезапная проверка, в которой участвуют десятки тысяч военных, пройдет как на море, так и на суше, и в воздухе. В проверке участвуют 38 тыс. военнослужащих, 3360 единиц военной техники, 41 боевой корабль, 15 подводных лодок, 110 самолетов и вертолетов.