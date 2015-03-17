Россия начала массовые учения в Арктике

В сообщении, распространенном российскими новостными агентствами, Шойгу отмечает, что проведение маневров проводится согласно приказу президента России Владимира Путина, пишет Deutsche Welle.

К учениям привлечены 38 тысяч военных, более 50 кораблей и подводных лодок, а также 110 самолетов. Учения продлятся пять дней и пройдут на архипелагах Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.

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Как известно, в настоящее время российские войска проводят параллельно ряд учений и в других регионах России. Около трех тысяч военных проходят тренировки на острове Сахалин, полуострове Камчатка и других территориях Дальнего Востока России.

В Бурятии (южная Сибирь) российская авиация проводит маневры, на западном юге России, в Ставропольском крае также проводятся учения.

Также, как сообщалось, собственные маневры проводит НАТО. В Черном море в военных тренировках задействованы корабли США, Германии, Болгарии и Турции. Недавно США отправили в страны Балтии три тысячи военных, а во второй половине этого года пять тысяч американских военных пройдут обучение в Польше.