Путин считает, что Россию хотят лишить статуса страны-победителя в ВОВ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на заседании оргкомитета по празднованию 70-летия победы.

«Иногда действительно язык не поворачивается, чтобы пересказать все эти бесстыдные выводы, наблюдения так называемые, не имеющие ничего общего с правдой. Их цель понятна - подточить силу и моральный авторитет современной России, лишить ее статуса страны-победителя со всеми вытекающими из этого международно-правовыми последствиями, разделить и рассорить народы, использовать исторические спекуляции в геополитических играх», - сказал Путин.

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По его словам, «порой звучит откровенный бред и удивительно, как люди доходят до этого».

Путин считает, что это не так безвредно, так как происходит попытка заложить в головы людей «совершенно опасные тенденции, извращённое представление об истории».

«Сегодня мы видим не только попытки, к сожалению, переиначить, исказить события той войны, но и циничную, ничем не прикрытую ложь, наглое очернительство целого поколения людей, отдавших практически все этой победе, отстоявших мир на земле», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 27 января Путин заявил, что «основную тяжесть на своих плечах в борьбе с нацизмом вынес русский народ».

«Конечно, основную тяжесть на своих плечах в борьбе с нацизмом вынес русский народ. 70 процентов от всех бойцов и офицеров Красной армии – это русские люди, и основные жертвы на алтарь победы принес русский народ», - заявил Путин.

Еще раньше, в декабре 2010 года, Путин заявлял, что Россия победила бы в Великой Отечественной войне, даже если бы Украина не входила в состав Советского союза. В частности, отвечая на вопрос одного из россиян во время общения в прямом эфире, он сказал: «Теперь по поводу наших отношений с Украиной. Я позволю с вами не согласиться, когда вы сейчас сказали, что если бы мы были разделены, мы не победили бы в войне. Мы все равно победили бы, потому что мы страна победителей».