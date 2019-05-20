Назван город с самыми высокими зарплатами в мире
19:10, 20 мая 2019Мир
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Сан-Франциско подвинул с первого места швейцарский Цюрих.
Иллюстрация \ REUTERS
Американский город Сан-Франциско занял первое место в рейтинге городов с самым высоким уровнем зарплат в мире.
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Рейтинг подготовил Deutsche Bank, передает радио Свобода.
Сан-Франциско подвинул с первого места швейцарский Цюрих. Средняя зарплата в американском городе с вычетом налогов составляет $6,52 тыс, в Цюрихе на $400 меньше.
В первую пятерку также вошли Нью-Йорк ($4,6 тыс.), Бостон ($4,28 тыс.) и Чикаго ($4,06 тыс.).
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