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Назван город с самыми высокими зарплатами в мире

19:10, 20 мая 2019
Мир
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Иллюстрация \ REUTERS

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Рейтинг подготовил Deutsche Bank, передает радио Свобода.

Сан-Франциско подвинул с первого места швейцарский Цюрих. Средняя зарплата в американском городе с вычетом налогов составляет $6,52 тыс, в Цюрихе на $400 меньше.

В первую пятерку также вошли Нью-Йорк ($4,6 тыс.), Бостон ($4,28 тыс.) и Чикаго ($4,06 тыс.).

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Теги: #зарплата#Сан-Франциско