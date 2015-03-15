Число жертв аварии с участием туристического автобуса в Бразили возросло до 43 человек

Число жертв аварии с участием туристического автобуса в бразильском штате Санта-Катарина возросло до 43 человек, пишет Lenta.ru со ссылкой на местную телекомпанию Globo.

Ранее сообщалось о 32 погибших и 12 пострадавших.

ДТП произошло вечером в субботу, 14 марта, в муниципалитете Кампу-Алегри, когда водитель, по предварительным данным, не справился с управлением и автобус с высоты 400 метров рухнул в пропасть.

Гражданство находившихся в салоне не уточняется.

Читайте такжеПрезидент Бразилии ужесточила наказание за убийства женщинНа месте работают бригады спасателей им помогают добровольцы. Доступ к некоторым пострадавшим заблокирован.

Эта дорожная авария стала крупнейшей в Санта-Катарине за все время. В 2000 году ДТП в этом штате унесло жизни 42 человек.