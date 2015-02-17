В Рио-де-Жанейро сгорел один из крупнейших торговых центров (фото)

По данным пожарных, возгорание началось в одном из магазинов внутри центра, и огонь очень быстро распространился до крыши старого здания, в котором ранее располагалась текстильная фабрика, передает РИА "Новости".

Пожарные достаточно быстро приехали на место возгорания, жертв и пострадавших не было, так как большая часть магазинов в тот момент была закрыта и посетителей внутри было мало, сообщает канал Telesur.

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