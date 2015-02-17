В Рио-де-Жанейро сгорел один из крупнейших торговых центров (фото)
08:52, 17 февраля 2015Мир
2543 0
Мощный пожар уничтожил один из самых крупных торговых центров бразильского Рио-де-Жанейро.
Огонь распространился на здание текстильной фабрики / globo.com
По данным пожарных, возгорание началось в одном из магазинов внутри центра, и огонь очень быстро распространился до крыши старого здания, в котором ранее располагалась текстильная фабрика, передает РИА "Новости".
Пожарные достаточно быстро приехали на место возгорания, жертв и пострадавших не было, так как большая часть магазинов в тот момент была закрыта и посетителей внутри было мало, сообщает канал Telesur.
Читайте такжеВ центре Варшавы спасатели несколько часов тушили пожар на мостуИз-за начавшегося в Бразилии карнавала понедельник объявлен выходным днем, и магазины в торговом центре открывались позже обычного.
o nova america pegando fogo mano que isso pic.twitter.com/YvEw1XHNlv
— seixas (@indi3ota) February 16, 2015
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter