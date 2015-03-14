Американские танки Abrams прибудут в Эстонию

Американские танки Abrams вместе с персоналом, а также два взвода десантников армии США в субботу утром прибудут в эстонский город Тапа, чтобы принять участие в международных учениях Siil 2015, сообщает РИА Новости со ссылкой на Главный штаб Сил обороны Эстонии.

Учения Siil пройдут на территории Эстонии с 4 по 15 мая. В них примут участие 13 тысяч военнослужащих эстонской армии и базирующиеся в Эстонии военные армии США.

Кроме танков Abrams в Тапа прибудут также машины технической поддержки и два взвода десантников армии США.

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Прибывающие военнослужащие армии США примут участие в учениях Siil и заменят базирующуюся сейчас в Тапа мотопехотную роту 3-го эскадрона 2-го кавалерийского (бронетанкового) полка армии США. Техника и оборудование прибудут в Тапа из Риги по железной дороге.

Прибытие военнослужащих армии США является частью операции Atlantic Resolve, целью которой является демонстрация Эстонии, Латвии и Литве солидарности союзников по НАТО и гарантии безопасности балтийского региона. Более 120 единиц бронетехники, включая танки Abrams и бронемашины Bradley, были в понедельник доставлены в Латвию из США.