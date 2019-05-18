Трамп предлагает изменить правила выдачи "зеленых карт" и отменить лотерею Green card

План Трампа предусматривает введение иммиграционной системы баллов. Такие уже существуют в Канаде, Японии, Австралии и Новой Зеландии.

Президент США Дональд Трамп в четверг представил новые иммиграционные инициативы.

Авторы плана предлагают изменить правила выдачи "зеленых карт" в пользу образованных и высококвалифицированных специалистов и отойти от подавляющей выдачи их родственникам иммигрантов, которые получили американское гражданство, пишет Голос Америки.

Кроме того, Трамп хочет отменить лотерею диверсификационных виз (которую называют в народе лотереей "зеленых карт").

"Случайный выбор противоречит американским ценностям и блокирует многих квалифицированных потенциальных иммигрантов со всего мира, которые могут многое привнести", - пояснил Трамп.

Представители администрации сообщили, что план Трампа предусматривает введение иммиграционной системы баллов. Такие уже существуют в Канаде, Японии, Австралии и Новой Зеландии.

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Количество "зеленых карт", выдаваемых властями США новым иммигрантам, не изменится, однако при этом будут значительно увеличены квоты для профессионалов высокой квалификации, студентов с выдающимися достижениями и для лиц с высшим образованием. Во внимание также будут приниматься возраст претендентов, знание английского языка и наличие у них предложений работы в США.

Как пишет Reuters, сегодня только 12% всех американских "зеленых карт" выдаются с учетом профессиональной квалификации и образования тех, кто их получает. Для сравнения, власти Канады руководствуется этим принципом при выдаче 63% разрешений на постоянное проживание. В Австралии этот показатель еще выше - 68%. Об этом журналистам рассказали представители Белого дома.

"Не думаю, что все страны относятся к нам наилучшим образом! Для того, чтобы убедиться, что мы постоянно проводим обновления, которые нам нужны, наше предложение - создать постоянный и самодостаточный трастовый фонд безопасности. Он будет финансироваться за счет взносов и доходов, полученных непосредственно при пересечении границы. Важно отметить, что мы уже строим стену, и к концу следующего года мы должны построить около 400 миль", - заявил Трамп.

Для того, чтобы предложения Трампа вводились в жизнь, их должен одобрить Конгресс. По словам представителей Белого дома, план Трампа сможет объединить Республиканскую партию перед выборами.

Напомним, Трамп считает неэффективной иммиграционную систему США и является противником лотереи Green card. "Представьте себе лотерея, чтобы оказаться в США. Людей выбирают по результатам лотереи. Думаете, с других стран к нам попадают лучшие? Нет! Ну что это за система? Люди прибывают, выиграв в лотерею. Мы получаем худших, кто есть в этих странах - они оказываются в лототроне, а уже оттуда - вытягивается худший из всех. И вот этот человек и слышит: "Поздравляем! Ты отправляешься в Соединенные Штаты", - заявил президент США в конце 2017 года.