"Мы получаем худших": Трамп снова раскритиковал лотерею Green Card

Конгресс США должен покончить с Диверсификационной визовой лотереей известной, как "зеленая карта" и прекратить цепную миграцию в Америку.

К этому президент США Дональд Трамп призвал в пятницу в ходе выступления перед выпускниками Академии Федерального бюро расследования, пишет Голос Америки.

"Как мы убедились в последнее время, перед США стоят очень серьезные вызовы. Террористы нанесли удары на улицах и в подземке Нью-Йорка дважды за последние месяцы. В обоих случаях они прибыли в страну, воспользовавшись нашей неэффективной иммиграционной системой, которую мы сейчас стремительно исправляем. Один прибыл через цепную миграцию (как член семьи американского гражданина - прим.), а другой - при помощи Диверсификационной визовой лотереи", - заявил президент США.

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"Представьте себе есть лотерея, чтобы оказаться в США. Людей выбирают по результатам лотереи. Думаете, из других стран к нам попадают лучшие? Нет! Ну что это за система? Люди прибывают, выиграв в лотерею", - возмутился президент США в ходе выступления перед выпускниками правоохранительной академии.

"Мы получаем худших, кто есть в этих странах - они оказываются в лототроне, а уже оттуда - вытягивается худший из всех. И вот этот человек и слышит: "Поздравляем! Ты отправляешься в Соединенные Штаты", - обрисовал процесс получения разрешения на проживание по результатам Диверсификационной визовой лотереи Трамп.

По словам Трампа, цепную миграцию в США и Диверсификационную визовую лотерею необходимо заменить системой иммиграции, которая будет предоставлять преференции лицам, имеющим необходимые США навыки и квалификации.

Диверсификационная визовая лотерея правительства США была разработана, чтобы разнообразить поток иммигрантов в США из стран с низким уровнем эмиграции в Америку. Страна, которая отправляет более 50 тысяч иммигрантов в Соединенные Штаты в течение предыдущих пяти лет, устраняется из списка участников.