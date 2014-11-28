В сети появился трейлер нового эпизода "Звездных войн"

"Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение Силы" (Star Wars: Episode VII - The Force Awakens) должен выйти на экраны 18 декабря 2015 года. Эпизод является продолжением классического шестого фильма саги "Возвращение Джедая".

В фильме Хана Соло будет играть классический исполнитель этой роли Харрисон Форд, Люка Скайуокера - Марк Хэмилл, принцессу Лею - Кэрри Фишер. Также в новом эпизоде будут присутствовать персонажи роботов C-3PO и R2-D2 и Чубакка.

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Съемки картины были завершены недавно, они происходили в павильонах британской студии Пайнвуд. Монтаж материала и создания спецэффектов займет еще около года. Фильм выйдет на мировые экраны 18 декабря 2015 года.

Действие фильма будет происходить спустя 30 лет после событий, развернувшихся в фильме Возвращение джедая. Эпизод VI.

Walt Disney намерена создать несколько новых частей киносаги. По сообщениям прессы, фильмов может быть пять: эпизоды VII, VIII и IX, а также еще две отдельные картины. Их сюжет не будет прямым продолжением или предысторией цикла, но будет перекликаться с ее событиями.