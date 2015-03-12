Европарламент требует провести независимое международное расследование убийства Немцова

Депутаты Европарламента приняли резолюцию, призывающую Москву провести независимое международное расследование убийства оппозиционера Бориса Немцова, застреленного в центре российской столицы 27 февраля, сообщает BBC.

"(Европарламент) запрашивает проведение независимого международного расследования этого убийства, придерживается мнения, что доступные в рамках ОБСЕ, Совета Европы и ООН инструменты могут помочь обеспечить беспристрастное и справедливое расследование", - говорится в тексте резолюции.

В резолюции также отмечается, что "это убийство - одно из растущего числа неразрешенных политически мотивированных преступлений и подозрительных смертей, произошедших в России с 1998 года", и подчеркивается, что "созданная российскими властями атмосфера подготовила почву для подобных убийств, насилия и давления", но оговорено, что "в стратегических интересах России и Евросоюза быстро снизить напряженность и восстановить нормальные отношения путем дипломатии и посредничества".

Читайте такжеДочь Немцова заявила, что не верит в независимое расследование убийства отца: "в России нет правосудия"

Документ был совместно подготовлен пятью фракциями Европарламента, в том числе двумя крупнейшими из них - "Европейской народной партией" и фракцией "Социалистов и демократов".

Ранее аналогичную резолюцию единогласно одобрил американский сенат.