Умер известный российский пропагандист Сергей Доренко
21:01, 09 мая 2019Мир
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Доренко не справился с управлением и упал с мотоцикла.
Сергей Доренко / Фото из открытых источников
Известный российский пропагандист Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет.
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Об этом сообщает «Пятый канал». По данным телеканала, Доренко не справился с управлением и упал с мотоцикла.
Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. С октября 1996 по сентябрь 2000 года был ведущим информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ. В последнее время он возглавлял радиостанцию "Говорит Москва".
Доренко в своих материалах и интервью неоднократно поддерживал боевиков "ЛДНР", а также аннексию Россией украинского Крыма.
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