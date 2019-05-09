Умер известный российский пропагандист Сергей Доренко

Доренко не справился с управлением и упал с мотоцикла.

Известный российский пропагандист Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет.

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Об этом сообщает «Пятый канал». По данным телеканала, Доренко не справился с управлением и упал с мотоцикла.

Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. С октября 1996 по сентябрь 2000 года был ведущим информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ. В последнее время он возглавлял радиостанцию "Говорит Москва".

Доренко в своих материалах и интервью неоднократно поддерживал боевиков "ЛДНР", а также аннексию Россией украинского Крыма.