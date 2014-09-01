В Латвии стартовали военные учения НАТО

Об этом сообщается на сайте министерства обороны страны, передает "ЕвроПравда". Планируется, что в учениях, которые продлятся до 10 сентября, будут задействованы более 10 самолетов C-17, C-130 и 10 вертолетов, в том числе Black Hawk, Chinook и Apache.

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Steadfast Javelin II - международные военные учения НАТО, во время которых солдаты Альянса отрабатывают навыки военных операций. Учения проводятся поэтапно на площадках нескольких стран, в том числе Германии, Польши, Литвы и Латвии.