В Северной Македонии проходит второй тур президентских выборов
11:44, 05 мая 2019Мир
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За пост главы государства борются кандидат от правящей коалиции Стево Пендаровски и кандидат от националистической партии Гордана Силяновская-Давкова.
Иллюстрация REUTERS
В Северной Македонии проходит второй тур президентских выборов.
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Около 1,8 млн избирателей выбирают между двумя кандидатами, которые прошли во второй тур: кандидатом от правящей коалиции, государственным деятелем, академиком Стево Пендаровски и кандидатом от националистической партии ВМРО-ДПМНЕ Горданой Силяновской-Давковой, сообщает Reuters.
Первый тур голосования состоялся две недели назад.
Политологи прогнозируют, что во втором туре победит Пендаровский.
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