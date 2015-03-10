СМИ: российские следователи считают основной версию убиства Немцова "без заказчиков"

К такому предварительному выводу пришли следователи, сообщает Росбалт со ссылкой на собственные источники в российских правоохранительных органах.

"Изучая доказательства, которые сейчас имеются в деле, показания свидетелей, а также основного обвиняемого, можно сделать однозначный вывод: убийство Немцова являлось личной инициативой Дадаева и Шаванова. У них не было никаких других "заказчиков", - рассказал источник

Читайте такжеКадыров назвал подозреваемого в убийстве Немцова настоящим патриотом РоссииПо его словам, официально еще отрабатывается версия о возможности того, что экс-бойцы "Севера" пошли на преступление по чьей-то просьбе, однако "подтверждений она не находит".

Напомним, Заур Дадаев был задержан на территории Ингушетии 6 марта. Басманный суд удовлетворил ходатайство о его аресте. Бислан Шаванов погиб во время задержания в Чечне.