Опознан взорвавшийся в Грозном подозреваемый в убийстве Немцова

Выяснилось, что ранее мужчина никогда не разыскивался за совершение каких-либо преступлений. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к МВД Чечни.

Читайте такжеКадыров назвал подозреваемого в убийстве Немцова настоящим патриотом РоссииСогласно информации, самоподрыв произошел 7 марта в квартире в доме по улице Льва Яшина в Грозном при попытке задержания. Задерживаемый бросил одну гранату в сторону оперативников, а другой подорвал себя. Он погиб на месте. Эту информацию также подтвердил собеседник в Совбезе Ингушетии.

Бислан Шаванов проживал в Грозном и никогда не значился в списках разыскиваемых за совершение каких-либо преступлений. Ориентировка на него пришла из Москвы, уточнил собеседник. Официального подтверждения того, что мужчина является фигурантом уголовного дела об убийстве Бориса Немцова, пока не поступало.

Как сообщал УНИАН, по решению Басманного суда Москвы все 5 фигурантов дела об убийстве Бориса Немцова задержаны и помещены под арест.