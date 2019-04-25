Байден заявил, что будет участвовать в выборах президента США

По мнению экс-вице-президента, если Трампа переизберут на второй срок, «он будет всегда и фундаментально менять характер этой нации».

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что будет участвовать в выборах президента Соединенных Штатов Америки.

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Об этом сообщает Радио Свобода. Он вспомнил о событиях августа 2017 года, когда в американском Шарлотсвилли, штат Вирджиния, состоялась акция националистов, которая привела к массовым беспорядкам, один человек погиб. Действующий президент США Дональд Трамп осудил тогда действия националистов, но заявил, что в насилии виноваты «очень хорошие люди с обеих сторон».

«Очень хорошие люди с обеих сторон»? Этими словами президент США установил моральную равенство между теми, кто распространяет насилие, и теми, кто имел смелость противостоять этому. И в тот момент я знал, что угроза этой нации не похожа на ту, которую я когда-либо видел в своей жизни», - подчеркнул Байден.

Как считает экс-вице-президент, если Трампа переизберут на второй срок, «он будет всегда и фундаментально менять характер этой нации».