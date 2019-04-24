Комендантский час и тщательный контроль: журналистка рассказала, как Шри-Ланка живет после серии терактов

Возле аэропорта города Коломбо усилены меры безопасности, на подъезде стоят патрульные машины полиции и проверяют всех, кто проезжает.

На Шри-Ланке после серии кровавых терактов власть прибегла к беспрецедентным мерам безопасности, церкви, аэропорты и школы взяты под усиленную охрану.

Как страна приходит в себя после страшной трагедии, рассказала со Шри-Ланки украинская телеведущая Мирослава Ульянина, передает «Обозреватель».

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"23 апреля был объявлен день траура, все флаги страны были спущены. Шри-Ланка совершенно шокирована тем, что случилось. За последние годы столь кровавых терактов не было. Должна сказать, что были предприняты все максимальные меры безопасности для того, чтобы это не повторилось, и чтобы местные жители, как и туристы, которых много на Шри-Ланке, чувствовали себя в безопасности", – рассказала Ульянина.

По ее словам, введен комендантский час, возле аэропорта города Коломбо усилены меры безопасности, на подъезде стоят патрульные машины полиции и проверяют всех проезжающих. Всем туристам и местным жителям, которые едут в аэропорт, приходится проходить дополнительный тщательный контроль.

"В гостиницах, а также в церквях, школах, аэропортах, усилена охрана. Но страна продолжает жить своей жизнью – нет проблем ни с транспортом, ни с питанием, ни с водой. В воскресенье должны были заканчиваться каникулы у детей в школах, но было принято решение о том, чтобы в понедельник-вторник дети в школу не шли. Затем продолжили решение, в среду тоже отменены занятия", – сообщила она.

Как отметила Ульянина, на Шри-Ланке ходят слухи, что за терактами стоит мусульманская группировка, которая управлялась из-за рубежа. Местные гостиницы после ЧП начали довольно активно избавляться от постояльцев-мусульман, чтобы не компрометировать себя.

Украинская ведущая предположила, что отныне въезд в страну мусульманам "точно будет проблематичным".

Как сообщал УНИАН, 21 апреля на Шри-Ланке прогремела серия взрывов, в частности в трех отелях в столице, городе Коломбо («Кингсберри», «Шангри-Ла» и «Синнамон Гранд»), а также в трех католических храмах: соборах Святого Антония в центре Коломбо, Святого Себастьяна в пригороде Негомбо и в католической церкви в городе Баттикалоа.

По предварительной информации Посольства Украины в Индии, украинцы не пострадали в результате взрывов.

Экстремистская группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за серию взрывов, в результате которых погиб 321 человек, еще полтысячи были ранены.