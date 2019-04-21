Жертвами серии взрывов на Шри-Ланке стали 35 иностранцев

Среди погибших есть американцы, британцы и голландцы.

В результате серии взрывов, произошедших в отелях и церквях Шри-Ланки 21 апреля, погибло 35 иностранцев.

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Об этом сообщает Gulf News. По данным источника издания в больнице, среди погибших есть граждане США, Британии и Голландии.

По данным местного портала News First, количество погибших составляет 185 человек. Больше всего погибших насчитывается в городе Негомбо - 74 человека. Также сообщается о 400 пострадавших. Все пасхальные богослужения в округе Коломбо отменили. На Шри-Ланке также закрыт аэропорт.

Как сообщал УНИАН, взрывы произошли в церквях городов Коччикаде, Негомбо и Баттикалоа во время пасхальных богослужений, а также в трех отелях Коломбо: Shangri La, Cinnamon Grand и Kingsbury. МИД Украины выясняет, есть ли среди пострадавших украинцы.