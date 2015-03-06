США: Критически важно вернуть Украине контроль над границей с Россией

Об этом заявил заместитель государственного секретаря США Энтони Блинкен, передает "Радио Свобода".

"Пока не наступит восстановление международной границы между Украиной и Россией, Россия и ее президент Владимир Путин всегда будут иметь возможность изменить ход событий в любое время - направить новые вооружения, войска, амуницию и вновь разжечь конфликт", - сказал главный американский дипломат, находясь в Берлине.

При этом он обратил внимание, что этот критически важный пункт является последним в воплощении мирного плана.

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Блинкен в то же время отметил: если Россия и подконтрольные ей сепаратисты придерживаться всех своих обязательств, мировое сообщество может и начнет постепенно сокращать наложенные на них санкции. Если же этого не произойдет, если они пойдут на новые агрессивные действия, санкции и давление на них усилят, предостерег главный представитель Госдепартамента.

"Выбор ясен, и выбрать должен Владимир Путин", - отметил Блинкен.