Уничтоженная история: подробности рокового пожара в Соборе Парижской Богоматери (видео)

В прошлом году готический собор отпраздновал свое 855-летие.

Ночью горел знаменитый Собор Парижской Богоматери в Париже.

В храме полностью обвалилась крыша, шпиль, установленный в XIX веке, колонны и часы. Башни Нотр-Дама, знаменитая роза, витражи и алтарь уцелели. Предполагают, что причиной пожара могли стать реставрационные работы на крыше здания.

Нотр-Дам-де-Пари является одним из самых известных символов столицы Франции. В прошлом году готический собор отпраздновал свое 855-летие. На весь мир он прославился в 1831 году благодаря роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери».

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Храм является одним из первых крупных готических соборов с шестигранным сводом. В соборе было 110 уникальных витражных окон и роскошный интерьер. Нотр-Дам-де-Пари веками служил местом венчаний и коронаций французских монархов.

Здание уже пережило одну реставрацию – в 1841 году. Вторая происходила в наши дни, во время нее и произошел роковой пожар. Власти Франции пообещали восстановить разрушенный собор. Президент Эммануэль Макрон обратился к мировому сообществу за помощью.