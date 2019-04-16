цей матеріал доступний українською

Уничтоженная история: подробности рокового пожара в Соборе Парижской Богоматери (видео)

14:41, 16 апреля 2019
Мир
254 0

В храме полностью обвалилась крыша, шпиль, установленный в XIX веке, колонны и часы. Башни Нотр-Дама, знаменитая роза, витражи и алтарь уцелели. Предполагают, что причиной пожара могли стать реставрационные работы на крыше здания.

Нотр-Дам-де-Пари является одним из самых известных символов столицы Франции. В прошлом году готический собор отпраздновал свое 855-летие. На весь мир он прославился в 1831 году благодаря роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери».

Читайте такжеНазвана вероятная версия пожара в Соборе Парижской Богоматери

Храм является одним из первых крупных готических соборов с шестигранным сводом. В соборе было 110 уникальных витражных окон и роскошный интерьер. Нотр-Дам-де-Пари веками служил местом венчаний и коронаций французских монархов.

Здание уже пережило одну реставрацию – в 1841 году. Вторая происходила в наши дни, во время нее и произошел роковой пожар. Власти Франции пообещали восстановить разрушенный собор. Президент Эммануэль Макрон обратился к мировому сообществу за помощью.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Масштабный пожар в Соборе Нотр-Дам в Париже
Теги: #Париж#Франция#пожежа#Макрон#история#Нотр-Дам де Пари