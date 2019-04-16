Знаменитые витражи собора Нотр-Дам уцелели при пожаре, но орган поврежден водой

Огонь не тронул и орган Собора Парижской Богоматери, однако на него попала вода от тушения пожара.

Витражи XII и XIII веков, в том числе и окно-роза, не были повреждены при пожаре в Соборе Парижской Богоматери 15 апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канал BFMTV.

"Из того, что мне удалось увидеть, витражи не пострадали, три прекрасные розы, датированные XII и ХIII веками до сих пор на месте", - сказал представитель собора Андре Фино.

О том, что окно-роза уцелело во время пожара, свидетельствуют и утренние фотографии, сделанные внутри здания.

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Вместе с тем, сообщил Фино, могли пострадать другие витражи, однако они датируются более поздним временем.

"Могли пострадать витражи XIX века, менее важные, но не бесценные сокровища XIII века, это просто чудо", - отметил представитель.

Огонь не тронул и орган Собора Парижской Богоматери, однако на него попала вода от тушения пожара.

"Огонь вообще не повредил орган, он получил определенные повреждения от струй воды", - сообщил Андре Фино.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери загорелся вечером 15 апреля. В результате пожара обрушился его шпиль. Структуру здания Нотр-Дам-де Пари спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня.