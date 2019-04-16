Макрон на месте масштабного пожара: худшего удалось избежать, мы вместе отстроим Нотр-Дам

Структуру здания Нотр-Дам-Де Пари спасатели смогли уберечь от полного уничтожения.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, начиная со вторника, он начнет международную кампанию по сбору средств для восстановления после пожара собора Нотр-Дам.

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Как передает CNN, Макрон, выступая на месте пожара, назвал случившееся «страшной трагедией», но добавил, что «худшего удалось избежать». Он отметил, что фасад собора и две главные башни не обрушились во время пожара.

«Я говорю вам весь вечер – мы вместе отстроим этот собор. Это, видимо, часть французской судьбы. И мы это сделаем в следующие годы. Начиная с завтрашнего дня, будет запущен национальный план пожертвования, который выйдет за пределы наших границ», – сказал Макрон.

Как сообщал УНИАН, пожар в Соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. В результате пожара обвалился его шпиль.

Структуру здания Нотр-Дам-Де Пари спасатели смогли уберечь от полного уничтожения.

Великие христианские реликвии Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня.